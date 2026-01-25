Anguillara Sabazia Genitori di Carlomagno trovati morti | ipotesi suicidio

Ad Anguillara Sabazia, sono stati rinvenuti i genitori di Claudio Carlomagno, deceduti in circostanze che sembrano indicare un possibile suicidio. Le prime indagini delle autorità sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia familiare. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel territorio, mentre si attende l’esito delle verifiche ufficiali.

Ad Anguillara Sabazia trovati senza vita i genitori di Claudio Carlomagno: prime indagini orientate verso l’ipotesi suicidio dopo la tragedia familiare. Anguillara Sabazia (Roma) — Una nuova tragica svolta si è consumata nella vicenda che ha scosso la comunità di Anguillara Sabazia (RM). I corpi senza vita di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, rispettivamente padre e madre di Claudio Carlomagno, sono stati ritrovati venerdì 24 gennaio nella loro abitazione. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la prima ipotesi investigativa è quella di un suicidio di entrambi. I coniugi sono stati rinvenuti impiccati all’interno della villetta di famiglia, e sulle circostanze del ritrovamento sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, del medico legale e della Procura di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

