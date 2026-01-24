Anguillara i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa | ipotesi suicidio

A Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati deceduti, apparentemente per cause naturali o accidentali. La scoperta avviene in un contesto già segnato dagli eventi legati al caso di Carlomagno, arrestato per l’omicidio e la distruzione del cadavere di sua moglie. Le autorità stanno valutando le circostanze e le possibili motivazioni dietro questa tragica situazione.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per l’ omicidio e la tentata distruzione del cadavere della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Secondo il Corriere della Sera, i due si sarebbero impiccati. Sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi del caso. L’ipotesi al vaglio al momento è quella del suicidio. Le indagini sul femminicidio e la presenza del padre vicino alla villetta. Nei giorni scorsi era emerso dalle indagini preliminari sul femminicidio come il padre del presunto killer, Pasquale Carlomagno, si trovasse nei pressi della villetta della coppia all’alba del 9 gennaio, quando il figlio Claudio era intento secondo i magistrati a ripulire la scena del crimine.🔗 Leggi su Open.online

Femminicidio ad Anguillara, i genitori di Federica sentiti dai carabinieri. A riscontro di quanto detto dall'indagato nel corso della confessione #ANSA - facebook.com facebook

