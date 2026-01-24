Anguillara trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno l' uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo | ipotesi suicidio
A Anguillara Sabazia, sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo. Si ipotizza un suicidio, considerando le circostanze e il passato familiare. La madre di Carlomagno, Maria Messenio, era assessora alla Sicurezza del Comune. Le autorità stanno approfondendo le cause di questi decessi, che si inseriscono nel contesto di una vicenda giudiziaria complessa.
