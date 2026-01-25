anguillara la reazione di carlomagno dopo il suicidio dei genitori

Claudio Carlomagno, attualmente detenuto a Civitavecchia con accuse di femminicidio e occultamento di cadavere, ha appreso della morte dei genitori, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati ad Anguillara Sabazia il 24 gennaio 2026. Questa tragica notizia si inserisce in un contesto di grande tensione emotiva e complessità familiare, suscitando riflessioni sulle dinamiche psicologiche e sociali coinvolte.

Claudio Carlomagno, detenuto nel carcere di Civitavecchia con l’accusa di femminicidio e occultamento di cadavere per l’omicidio della moglie Federica Torzullo, ha appreso la notizia del suicidio dei genitori Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati nella villetta di famiglia ad Anguillara Sabazia il 24 gennaio 2026.A renderlo noto è l’avvocato Andrea Miroli, difensore dell’uomo, che ha dichiarato: "Il mio pensiero adesso va non solo al mio assistito (che ne è venuto a conoscenza ed è sorvegliato a vista) e a come affronterà questa terribile notizia, ma anche a suo figlio che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e per molto tempo il padre". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Claudio Carlomagno informato del suicidio dei genitori, "sorvegliato a vista" in cella e timori sulla reazioneClaudio Carlomagno, incarcerato per il femminicidio di Federica Torzullo, si trova sotto stretta sorveglianza a vista a seguito del suicidio dei suoi genitori.

Anguillara, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa: ipotesi suicidio

Femminicidio di Anguillara, lo choc della sorella di Federica Torzullo: Una tragedia nella tragedia, l'orrore nell'orrore. Siamo attoniti

Anguillara, il parroco: «Bisogna fare entrare il perdono di Dio dove noi siamo più impreparati»
«Bisogna fare entrare il perdono di Dio dove noi siamo più impreparati perché le risorse dei nostri cuori sono insufficienti, inadeguate, mancanti a digerire drammi

