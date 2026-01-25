Anguillara i vicini dei genitori di Carlomagno | Distrutta una vita di sacrifici

A Anguillara, i vicini dei genitori di Carlomagno esprimono il loro dolore per una tragedia che ha distrutto una vita di sacrifici. Collaboratori di lunga data, i vicini si mostrano confusi e dispiaciuti, sottolineando il valore di un impegno durato nel tempo e la drammaticità di quanto accaduto. Un episodio che ha colpito profondamente la comunità locale e ha lasciato molti senza parole.

"Non riesco a capire il perché di questa tragedia. Io passavo dei lavori a loro, collaboravamo. Una vita di sacrifici, hanno fatto, poi tutto è andato distrutto". La decisione maturata insieme, il biglietto scritto per dire addio al figlio minore e spiegare il motivo del loro gesto. Una sola corda per uccidersi, nella casa di una vita. Non hanno retto al dolore e alla vergogna Pasquale e Maria, i genitori di Claudio Carlomagno, il 41 enne in carcere a a Civitavecchia, reo confesso di aver ammazzato la moglie Federica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Anguillara sotto choc dopo la morte dei genitori di Carlomagno, parlano il sindaco e i vicini: "Dolore profondo"Anguillara si trova in uno stato di forte tristezza dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso di Federica Torzullo.

Federica Torzullo. Anguillara sotto shock: si tolgono la vita i genitori di Claudio CarlomagnoA Anguillara Sabazia, si è verificata una tragica perdita con la morte dei genitori di Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo.

