Anguillara i vicini dei genitori di Carlomagno | Distrutta una vita di sacrifici

A Anguillara, i vicini dei genitori di Carlomagno esprimono il loro dolore per una tragedia che ha distrutto una vita di sacrifici. Collaboratori di lunga data, i vicini si mostrano confusi e dispiaciuti, sottolineando il valore di un impegno durato nel tempo e la drammaticità di quanto accaduto. Un episodio che ha colpito profondamente la comunità locale e ha lasciato molti senza parole.

"Non riesco a capire il perché di questa tragedia. Io passavo dei lavori a loro, collaboravamo. Una vita di sacrifici, hanno fatto, poi tutto è andato distrutto". La decisione maturata insieme, il biglietto scritto per dire addio al figlio minore e spiegare il motivo del loro gesto. Una sola corda per uccidersi, nella casa di una vita. Non hanno retto al dolore e alla vergogna Pasquale e Maria, i genitori di Claudio Carlomagno, il 41 enne in carcere a a Civitavecchia, reo confesso di aver ammazzato la moglie Federica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

