Anguillara | i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in giardino

A Anguillara, in via Tevere, sono stati rinvenuti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale Carlomagno e Maria Messineo. La tragica scoperta ha suscitato grande commozione nella comunità locale. Ulteriori dettagli sulla vicenda sono disponibili nell’articolo di Novella 2000.

Il dramma familiare si consuma in via Tevere dove i coniugi Pasquale Carlomagno e Maria Messineo hanno scelto il suicidio. Il dramma familiare si consuma in via Tevere dove i coniugi Pasquale Carlomagno e Maria Messineo hanno scelto il suicidio lasciando un’ultima lettera al figlio La comunità di Anguillara Sabazia sprofonda nuovamente nell’incubo a pochi giorni dall’arresto di Claudio Carlomagno, accusato del terribile omicidio della moglie Federica Torzullo. Questa mattina i carabinieri hanno scoperto i corpi senza vita di Pasquale Carlomagno e Maria Messineo, entrambi sessantacinquenni, all’interno della loro villetta situata nella periferia cittadina. 🔗 Leggi su Novella2000.it

