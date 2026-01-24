anguillara trovati morti impiccati i genitori di claudio carlomagno

A Anguillara, sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei genitori di Claudio Carlomagno, arrestato in relazione all’omicidio della moglie Federica Torzullo. La scoperta si inserisce in un contesto di indagini ancora in corso, che stanno cercando di chiarire le dinamiche di quanto accaduto. La notizia solleva interrogativi sulla situazione familiare e sulle eventuali motivazioni dietro questi eventi.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in provincia di Roma. I corpi sono stati trovati nella loro abitazione alla periferia della cittadina. I due coniugi si sono impiccati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al medico legale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Femminicidio di Anguillara: trovati morti i genitori del marito reo confessoI due coniugi si sono impiccati in casa. Ci sarebbe una lettera indirizzata all'altro figlio della coppia. Entrambi avevano 65 anni ... avvenire.it

