Anguillara trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno

A Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati impiccati in casa. Carlomagno, già condannato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo, è al centro di un episodio che solleva numerosi interrogativi sulla vicenda. La scoperta ha suscitato attenzione e sconcerto nella comunità locale e tra le autorità, che stanno valutando le circostanze e le implicazioni di quanto accaduto.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, i due sarebbero stati trovati morti in casa: dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di suicidio. La madre dell'uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessore alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati.

