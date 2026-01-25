anguillara genitori del marito di federica torzullo trovati impiccati in casa

A Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio di Federica Torzullo, sono stati trovati morti impiccati in casa. La scoperta è stata confermata dall’Adnkronos e si inserisce in un contesto di grande attenzione sulle vicende familiari coinvolte in questa tragica vicenda.

A quanto apprende l’Adnkronos sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I coniugi, secondo indiscrezioni, avrebbero lasciato un messaggio. Sul posto sono presenti i carabinieri e si attende l’arrivo del medico legale. A dare l’allarme, dopo che non riusciva a contattare la coppia, è stata la zia di Claudio Carlomagno. La donna si è rivolta ai carabinieri che andati sul posto e hanno trovato i due impiccati. La madre di Carlomagno, Maria Messenio, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

