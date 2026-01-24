Anguillara i genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casa

A Anguillara Sabazia, sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo. L’intera vicenda si svolge nella provincia di Roma e ha suscitato grande attenzione. La notizia evidenzia l’intensità del contesto familiare e le conseguenze tragiche di questa vicenda.

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Sul posto sono presenti i carabinieri e si attende l'arrivo del medico legale.

Federica Torzullo, i genitori del marito Carlomagno si tolgono la vita nella loro casa di AnguillaraFederica Torzullo, moglie di Claudio Carlomagno, è stata vittima di un omicidio.

Federica Torzullo, i genitori del marito Claudio Carlomagno si tolgono la vita nella loro casa

Federica Torzullo, i genitori del marito Carlomagno si tolgono la vita nella loro casa di AnguillaraI genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, si sono entrambi tolti la vita nella loro villetta di Anguillara. Pasquale Carlomagno ... ilmattino.it

Femminicidio Federica Torzullo, morti i genitori di Carlomagno: ipotesi suicidioTrovati morti in casa entrambi i genitori di Claudio Carlomagno, l'imprenditore accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, ingegnere 41enne con la quale si stava separando, uccisa con 2 ... fanpage.it

