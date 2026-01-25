Anguillara Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori | Voglio uccidermi ma non ho il coraggio

A Anguillara, Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, senza mostrare rimorso. Dopo aver appreso del suicidio dei genitori, ha ammesso di aver desiderato togliersi la vita, ma di non aver avuto il coraggio. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle emozioni e sui motivi che hanno portato a un episodio così grave.

Da una settimana è dietro le sbarre, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo. Da poche ore ha appreso, nel carcere di Civitavecchia, di aver perso anche i genitori, che si sono tolti la vita impiccandosi per il peso della vergogna e della responsabilità. Sono poche le parole con cui Claudio Carlomagno ha commentato la tragedia avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio. Anzi, una sola: "Disperato". Per poi aggiungerne altre: "Voglio uccidermi, ma non ho il coraggio", A rivelarlo è LaPresse, a cui fonti penitenziarie hanno raccontato la reazione di grande dolore dell'imprenditore nel momento in cui ha appreso del gesto di sua madre Maria e di suo padre Pasquale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

