Anguillara Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori | è sorvegliato a vista in cella

A Anguillara, Carlomagno è sotto sorveglianza in cella dopo aver appreso del suicidio dei genitori. La vicenda riguarda la tragica morte di Federica Torzullo, uccisa dall'ex partner, con cui aveva avuto un figlio. Questa tragedia familiare ha profondamente colpito la comunità e solleva interrogativi sulla gestione di situazioni delicate e sulla tutela delle vittime.

La morte di Federica Torzullo, massacrata ad Anguillara dall’uomo con cui aveva condiviso parte della sua vita e con cui aveva avuto un figlio, è stato solo l’inizio di quella che oggi è divenuta una vera e propria tragedia famigliare. Nella serata di ieri, i corpi senza vita de genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio, sono stati trovati impiccati nella loro abitazione. Un suicidio, almeno è questa la prima ipotesi indiziaria, giunto dopo giorni di dolore e sofferenza per il terrificante gesto compiuto da loro figlio. Oggi, anche l’indagato è stato reso partecipe di quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Argomenti discussi: Delitto Anguillara, Carlomagno ha martoriato il viso della moglie Federica Torzullo, le ha dato fuoco e ha scavato una buca. Si indaga su possibili complici; Femminicidio Torzullo, chi erano Pasquale Carlomagno e Maria Messenio; Claudio Carlomagno, i genitori del killer di Anguillara si suicidano in garage. Trovati impiccati, l'allarme lanciato dalla zia; È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito.

