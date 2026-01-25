Andrea Colombi e la gamma Yamaha 125 | I giovani tornano in moto

Andrea Colombi, direttore di Yamaha Italia, osserva un crescente interesse tra i giovani verso le moto, in particolare i modelli 125 cc. Questo segnale di ripresa rappresenta un passo importante per il settore, che torna a vedere i giovani come protagonisti. La gamma Yamaha 125 si conferma così come una scelta rilevante per chi desidera avvicinarsi al mondo delle due ruote, contribuendo a un rinnovamento nel panorama motociclistico italiano.

Uno sguardo al domani con i giovani che stanno nuovamente scegliendo la moto. In particolare i 125: "Per fortuna - spiega Andrea Colombi, direttore di Yamaha Italia - c'è un lento ritorno e quello dei 125 cc diventa un settore sempre più importante". La gamma della casa giapponese è completa e al Motor Bike Expo di Verona (23-25 gennaio) spicca una WR125 R speciale che dimostra la capacità di personalizzazione della enduro. E poi la gamma cross che va dal 65 al 450. E ancora le attese R7 e R9 oltre a Tracer e MT e gli scooter, Tricity in testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

