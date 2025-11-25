Moto gp il manager di Razgatlioglu avvisa Quartararo | Vogliamo essere la miglior Yamaha

Bologna, 25 novembre 2025 – Un primo contatto soft a Valencia, senza forzare, evitando rischi vista la sola moto a disposizione. Il 2026 sarà l’anno del grande sbarco di Toprak Razgatlioglu in Moto gp: il campione del mondo Superbike alla prova del nove con i migliori piloti del pianeta. La Yamaha Pramac lo ha scelto per avviare un progetto di crescita con il V4 dei tre diapason per ritornare ai vertici dopo un anno di apprendistato con la moto giapponese, e lo stesso Toprak ha l’ambizione di sorprendere e di andare forte, come da ammissione del suo manager Kenan Sofuoglu. Il pilota turco vuole diventare la migliore Yamaha delle quattro che saranno in pista il prossimo anno e il leader Fabio Quartararo è avvisato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

