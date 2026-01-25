Ancora un episodio di violenza nel carcere minorile due giovani reclusi finiscono in pronto soccorso

Nuovo episodio di violenza nel carcere minorile dell’Aquila, dove due giovani reclusi sono stati trasportati in pronto soccorso. L’Fp Cgil denuncia ancora una volta situazioni di tensione e criticità all’interno dell’istituto, evidenziando la necessità di interventi anche sul fronte della sicurezza e delle condizioni di detenzione. La vicenda solleva questioni sulla gestione e sulla tutela dei minori in ambito penitenziario.

L'organizzazione sindacale Fp Cgil registra ancora un gesto di violenza nel carcere penale per minorenni dell'istituto dell'Aquila, dove due giovani reclusi sono ricorsi alle cure del locale pronto soccorso. «Abbiamo più volte segnalato la necessità di interrompere questa spirale di violenza.

