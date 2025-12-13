Poveri comunisti usati | Bernini rincara la dose

La recente polemica tra il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, e alcuni studenti di Medicina del collettivo Udu, ha suscitato un acceso dibattito pubblico. La situazione, caratterizzata da dure dichiarazioni e tensioni crescenti, evidenzia le tensioni politiche e ideologiche che attraversano il mondo accademico e la politica italiana.

La vicenda dello screzio tra il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, e quattro studenti di Medicina del collettivo di sinistra Udu sta assumendo toni grotteschi. Quanto è accaduto è noto: alla festa di Fdi di Atreju il ministro stava per prendere la parola quando i ragazzi l’hanno contestata, cercando di impedirle ogni ragionamento. «Cito Berlusconi, siete i soliti comunisti, inutili: ascoltate prima di criticare» ha replicato lei. Apriti cielo, l’indomani da sinistra è tutto un pretendere pubbliche scuse e addirittura le dimissioni del ministro. Perché non anche un pellegrinaggio espiatorio a Lourdes o una fustigazione sulla pubblica piazza a questo punto? Sono ragazzi, sono studenti, non si fa, ammoniscono con il ditino alzato Elly Schlein, la coppia Fratoianni-Piccolotti, Riccardo Magi e altri, gente non nota per i suoi modi politici urbani, per capirsi. Liberoquotidiano.it

