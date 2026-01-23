Matteo Giunta rincara la dose | Con la febbre si resta a casa Per rispetto La civiltà sta anche qui

Matteo Giunta sottolinea l'importanza del rispetto, ricordando che con la febbre si resta a casa. La civiltà si manifesta anche in gesti semplici come questo. Intanto, Federica Pellegrini ha annunciato sui social l’annullamento di tutti gli impegni professionali previsti, segnando una settimana complessa per la campionessa. Questi episodi evidenziano l’importanza di prendersi cura della propria salute e di rispettare le regole di convivenza.

Settimana complicata per Federica Pellegrini, che ha annunciato sui social di aver annullato tutti gli impegni professionali già in agenda. A comunicarlo è stata lei stessa nelle storie Instagram, parlando di giorni difficili e scusandosi con le persone coinvolte nei progetti rimandati. Nel messaggio, anche un chiaro riferimento al marito: " Sottoscrivo le parole nella story di mio marito ". Lo sfogo di Matteo Giunta sui social. Le parole della campionessa arrivano dopo il duro intervento di Matteo Giunta, che poche ore prima aveva pubblicato un messaggio molto critico nei confronti di quei genitori che portano i figli all’asilo anche quando sono malati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

