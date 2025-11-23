Vecchi dopo Trento Inter U23 | Sofferenza credo che sia la parola più azzeccata Sapevamo di giocare su un campo difficile

Inter News 24 Vecchi, parole chiare dopo Trento-Inter U23: il tecnico nerazzurro sottolinea sofferenza, risultato e margini di miglioramento. L’Inter U23 torna alla vittoria battendo il Trento in trasferta, un successo di misura arrivato grazie alla rete di Spinaccè nella ripresa. Una gara complessa, giocata contro un avversario organizzato e reduce da un lungo periodo positivo, che ha messo a dura prova i nerazzurri di Stefano Vecchi, tecnico che continua a lavorare in parallelo con l’integrazione tra Prima Squadra e settore giovanile. Al termine della partita, l’allenatore ha commentato la prestazione sottolineando aspetti sia positivi che critici, ribadendo l’importanza della crescita tecnica e mentale del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

