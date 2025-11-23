Vecchi dopo Trento Inter U23 | Sofferenza credo che sia la parola più azzeccata Sapevamo di giocare su un campo difficile
Inter News 24 Vecchi, parole chiare dopo Trento-Inter U23: il tecnico nerazzurro sottolinea sofferenza, risultato e margini di miglioramento. L’Inter U23 torna alla vittoria battendo il Trento in trasferta, un successo di misura arrivato grazie alla rete di Spinaccè nella ripresa. Una gara complessa, giocata contro un avversario organizzato e reduce da un lungo periodo positivo, che ha messo a dura prova i nerazzurri di Stefano Vecchi, tecnico che continua a lavorare in parallelo con l’integrazione tra Prima Squadra e settore giovanile. Al termine della partita, l’allenatore ha commentato la prestazione sottolineando aspetti sia positivi che critici, ribadendo l’importanza della crescita tecnica e mentale del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vecchi: “Vinto con sofferenza. I ragazzi hanno potenziale, devono liberarsi: serve di più” - Stefano Vecchi, tecnico dell’Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto sul campo del Trento: “Sofferenza credo che sia la parola più azzeccata. Scrive msn.com
Spinaccé-gol e l'Inter U23 vince a Trento! Al Briamasco finisce 0-1 per i nerazzurri - Dopo una partita equilibrata nel primo tempo, il Trento ha approcciato meglio la ripres ... Secondo msn.com
Trento-Inter U23 0-1: diretta live e risultato finale | Serie C - Inter U23 di domenica 23 novembre 2025: formazioni e tabellino. Riporta calciomagazine.net