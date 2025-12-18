Rennae Stubbs ha una sua teoria sul perché Jannik Sinner sia stato premiato ancora dai tifosi

Rennae Stubbs spiega il motivo per cui Jannik Sinner continua a ricevere il favore dei tifosi, conquistando il premio come tennista preferito per il terzo anno consecutivo. La sua crescita costante, la determinazione e il carisma in campo sono elementi che catturano il cuore degli appassionati, rendendolo una figura amatissima nel panorama tennistico internazionale.

Jannik Sinner è stato votato per il terzo anno consecutivo come il tennista preferito dagli appassionati. Il n.2 del mondo, infatti, ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “Fans’ Favourite'” agli ATP Awards 2025. Un premio che si pensava non avrebbe “ricevuto” per l’impatto che la vicenda “Clostebol” avrebbe potuto avere su una parte del pubblico. E invece Sinner è riuscito ad andare oltre e, a detta di Rennae Stubbs (ex tennista australiana) c’è un motivo preciso per cui l’azzurro è stato votato a discapito del n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. Secondo Stubbs, il tutto è da ricondurre al modo in cui l’altoatesino sia stato in grado di metabolizzare la dolorosissima sconfitta del Roland Garros contro Carlitos e si sia preso l’immediata rivincita a Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it

