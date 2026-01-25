Alessio porta a casa un bel premio da Affari tuoi Ma a cosa ha rinunciato?

Alessio si aggiudica un premio importante da Affari Tuoi, il classico programma preserale di RaiUno condotto da Stefano De Martino. Tuttavia, dietro questa vittoria si celano anche delle rinunce personali. La partecipazione a un concorso televisivo spesso comporta sacrifici e scelte difficili, che vanno oltre il semplice traguardo ottenuto. Un’occasione per riflettere sulle implicazioni di momenti di notorietà e sui compromessi che ne derivano.

Prato, 25 gennaio 2026 – Ancora Toscana protagonista ad Affari Tuoi, il programma preserale di RaiUno condotto da Stefano De Martino. Nella puntata di sabato 24 gennaio a giocare c’era Alessio, 27 anni, di Prato, assistente tecnico in un laboratorio chimico dove si occupa di controllo di qualità degli alimenti. In studio era accompagnato dalla mamma Elisabetta, detta Betty, commessa in pensione, mentre da casa a fare il tifo per lui c’erano il fratello Leonardo e la compagna Asia: non poteva essere presente perché era a casa con il loro bambino Cesare, nato appena un mese fa. Le eliminazioni importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

«Ho deciso di tenere il pacco numero 6, mi porta fortuna». Con queste parole Alessio da Prato, rappresentante della Toscana, ha dato il via a una serata davvero particolare nello studio di “Affari Tuoi” del 24 gennaio 2026. La puntata, più breve del solito per l - facebook.com facebook