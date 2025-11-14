Valentina ad Affari Tuoi pesca il pacco da zero euro ma per fortuna lo cambia | quanto porta a casa

Fanpage.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentina dal Trentino Alto Adige fa una partita vorticosa, tra racconti e suggestioni. Alla fine segue il suo istinto e viene premiata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

valentina affari tuoi pescaAffari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 14 novembre 2025 - Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 14 novembre 2025? Segnala tag24.it

valentina affari tuoi pescaChi è Valentina del Trentino Alto Adige, concorrente di Affari tuoi del 14 novembre? - Chi è Valentina del Trentino Alto Adige, concorrente di Affari tuoi del 14 novembre? Si legge su tag24.it

Affari tuoi stasera, Valentina del Trentino impressiona: “Giù il cappello per lei”. E il finale… - Affari tuoi quanto hanno vinto stasera Questa sera tocca a Valentina del Trentino Alto Adige giocare ad Affari tuoi, una partita ricca di sorprese e ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Valentina Affari Tuoi Pesca