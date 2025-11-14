Valentina ad Affari Tuoi pesca il pacco da zero euro ma per fortuna lo cambia | quanto porta a casa

Valentina dal Trentino Alto Adige fa una partita vorticosa, tra racconti e suggestioni. Alla fine segue il suo istinto e viene premiata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Andrea de Domenico, funzionario dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari OCHA, riferisce che durante l’operazione umanitaria nella regione di Kherson alcuni mezzi del convoglio ONU nel quale viaggiava sono stati colpiti d - facebook.com Vai su Facebook

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 14 novembre 2025 - Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 14 novembre 2025? Segnala tag24.it

Chi è Valentina del Trentino Alto Adige, concorrente di Affari tuoi del 14 novembre? - Chi è Valentina del Trentino Alto Adige, concorrente di Affari tuoi del 14 novembre? Si legge su tag24.it

Affari tuoi stasera, Valentina del Trentino impressiona: “Giù il cappello per lei”. E il finale… - Affari tuoi quanto hanno vinto stasera Questa sera tocca a Valentina del Trentino Alto Adige giocare ad Affari tuoi, una partita ricca di sorprese e ... Riporta msn.com