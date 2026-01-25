Prato, 25 gennaio 2026 – Alessio, residente a Prato, ha vinto un importante premio durante la trasmissione Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. La vittoria rappresenta un risultato significativo, ma implica anche alcune rinunce personali. La sua esperienza sul programma riflette l’attenzione verso le storie di persone comuni che partecipano a questa tradizione televisiva italiana.

Prato, 25 gennaio 2026 – Ancora Toscana protagonista ad Affari Tuoi, il programma preserale di RaiUno condotto da Stefano De Martino. Nella puntata di sabato 24 gennaio a giocare c’era Alessio, 27 anni, di Prato, assistente tecnico in un laboratorio chimico dove si occupa di controllo di qualità degli alimenti. In studio era accompagnato dalla mamma Elisabetta, detta Betty, commessa in pensione, mentre da casa a fare il tifo per lui c’erano il fratello Leonardo e la compagna Asia: non poteva essere presente perché era a casa con il loro bambino Cesare, nato appena un mese fa. Le eliminazioni importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affari Tuoi, il pratese Alessio porta a casa un bel premio. Ma a cosa ha rinunciato?

Leggi anche: Valentina ad Affari Tuoi pesca il pacco da zero euro, ma per fortuna lo cambia: quanto porta a casa

Ascolti tv 21 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti televisivi di mercoledì 21 gennaio 2026 evidenziano le prestazioni delle principali trasmissioni della serata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Ad Affari Tuoi Alessio accetta l'offerta da 75mila euro, ma nel suo pacco ce n'erano molti di più; Affari tuoi, De Martino svela il ritorno di Herbert: Vi do lo spoiler. Poi la maxi vincita (amara) di Alessio; Affari tuoi puntata di stasera 24 gennaio 2026: chi è il concorrente e quanto ha vinto; Affari tuoi, Alessio della Toscana vince 75.000 euro nella puntata del 24 gennaio 2026: la scelta da papà che ha commosso il pubblico.

Chi è Elisabetta, mamma di Alessio ad Affari tuoiNella puntata di sabato 24 gennaio di Affari tuoi, a supportare il rappresentante della Toscana c'è una presenza speciale: mamma Elisabetta, per tutti Betti. È lei ad accompagnare in studio il figlio ... tag24.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino annuncia il ritorno di Herbert Ballerina: Lo hanno liberatoHerbert Ballerina tornerà ad Affari Tuoi, lo svela Stefano De Martino nella puntata del 24 gennaio 2026 che ha visto Alessio vincere una cifra niente male ... dilei.it

4.443 24,62% Affari tuoi 4.371 24,16% La ruota della fortuna #AscoltiTv x.com

"Una buona notizia, l'abbiamo trovato, sta tornando in Italia, se tutto va bene sarà di nuovo con noi" L'annuncio che tutti aspettavamo da parte di Stefano de Martino: Herbert Ballerina stasera torna ad Affari Tuoi! Non vediamo l'ora! #affarituoi - facebook.com facebook