Alessandro Salimbeni annuncia che la BMW F 450 GS si prepara a conquistare nuovi appassionati. Dopo un 2025 caratterizzato da risultati di mercato soddisfacenti, il 2026 si apre con conferme e un’importante novità, rafforzando l’impegno del marchio nel segmento delle moto adventure. La nuova F 450 GS rappresenta un passo avanti per BMW, offrendo affidabilità e versatilità per gli appassionati di mototurismo.

Un 2025 chiuso con risultati di mercato positivi e un 2026 con tante conferme e una novità importante. Bmw Motorrad Italia è al Motor Bike Expo di Verona (23-25 gennaio) con la gamma heritage e le R 18 e R 12 in prima linea. Tuttavia Mbe negli anni si è sempre più aperto al resto della gamma. Ecco perché fanno bella mostra di loro stesse la GS e la Adventure 1300, ovvero le due moto più acquistate in Italia lo scorso anno. Per il 2026 è in programma l'arrivo di quella che è stata incoronata come la moto protagonista dell'ultimo Eicma: "La F 450 GS - spiega Alessandro Salimbeni, direttore Bmw Motorrad Italia - è pronta ad accogliere nuovo pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alessandro Salimbeni: "La Bmw F 450 GS è pronta ad accogliere nuovo pubblico"

Bmw Motorrad da record in Italia con la famiglia GS, aspettando F 450 GSNel contesto di un mercato italiano in rallentamento nel 2025, BMW Motorrad ha raggiunto un nuovo record di vendite con 16.

Alessandro Salimbeni, BMW: F450 GS protagonista, sportiva accessibile e Dakar nel futuro

Argomenti discussi: Salimbeni: Il 2026 sarà l’anno chiave per BMW, la 450 GS farà la differenza | Dueruote; BMW regina premium con numeri solidi e ambidestrismo per il 2026; BMW Motorrad a MBE 2026: Il trionfo del Boxer 1300 e l'attesa per la piccola F 450 GS [VIDEO].

BMW Motorrad a MBE 2026: Il trionfo del Boxer 1300 e l'attesa per la piccola F 450 GS [VIDEO]Yamaha Motor è protagonista a Motor Bike Expo 2026 a Veronafiere. Il marchio dei Tre Diapason accoglie il pubblico nel Padiglione 6, in uno stand pensato come punto di incontro per gli appassionati, d ... moto.it

Bmw, nuovo record in Italia con la famiglia GS, aspettando F 450 GSIn un mercato italiano 2025 in calo, Bmw ha saputo crescere,ndo firma un nuovo record: 16.744 moto vendute. A Verona la protagonista è la gamma GS: dalla R 1300 GS Trophy con nuova livrea, alla neonat ... msn.com

