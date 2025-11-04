Bmw F 450 GS divertimento supremo

Dopo averla presentata lo scorso anno in forma di concept, Bmw Motorrad porta quest'anno a Eicma la versione definitiva della sua F 450 GS, moto dal design spigoloso che promette palate di divertimento su asfalto e in fuoristrada anche ai titolari di patente A2. Spinta da un bicilindrico da 420 cc accreditato di 48 Cv di potenza e 43 Nm di coppia, dispone di un serbatoio da 14 litri con cui punta a superare i 350 km di autonomia con un pieno. La ciclistica si articola attorno a un inedito telaio tubolare in acciaio e prevede sospensioni Kyb e freni Brembo, mentre il sofisticato pacchetto elettronico si governa tramite una strumentazione Tft a colori da 6,5" ad alta connettività. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bmw F 450 GS, divertimento supremo

