Chi è Ginevra Milia la nuova fidanzata di Basciano identica a Sophie Codegoni

27 dic 2025

Dopo la rottura burrascosa con Sophie Codegoni, con la nascita della figlia Celine Blue alle spalle e ancora strascichi giudiziari e un’accusa d stalking, Basciano sembrerebbe aver ritrovato la serenità sentimentale con la nuova fidanzata Ginevra Milia, giovane milanese e lontana dal mondo dello spettacolo. La ragazza, poco più che ventenne, conta circa diecimila follower su Instagram e ama condividere scatti dei suoi viaggi, momenti con il cagnolino e foto di vita quotidiana, rivelando un profilo discreto ma elegante. Lo scatto in questione, pubblicato nelle storie Instagram di entrambi, è in bianco e nero e li mostra di profilo, eleganti, bellissimi e innamorati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

