Alessandra Martines e il dramma della figlia | Stella ha lottato contro il tumore a 21 anni

Alessandra Martines ha condiviso, a Verissimo, il difficile percorso di sua figlia Stella, che ha affrontato un linfoma di Hodgkin a 21 anni. L’attrice ha raccontato le sfide legate alla malattia, tra errori medici iniziali e la forza della giovane. Un'esperienza che ha messo in luce il coraggio e la resilienza di una famiglia nel fronteggiare un momento complesso e delicato.

