Alessandra Martines è intervenuta a Verissimo condividendo la sua esperienza con la figlia Stella, che ha affrontato un linfoma di Hodgkin a soli 21 anni. La showgirl ha raccontato il percorso di cura e il momento di angoscia, spiegando anche come il tumore sia stato inizialmente scambiato per mononucleosi. Una narrazione sincera e toccante, che mette in luce la forza di una famiglia di fronte a una prova difficile.

Alessandra Martines è tornata a Verissimo e con una sincerità commovente ha parlato per la prima volta della dolorosa esperienza vissuta insieme a sua figlia Stella, oggi in remissione totale dopo aver combattuto contro un linfoma di Hodgkin a soli 21 anni. Una vicenda che ha segnato profondamente entrambe, trasformando la loro vita e il loro rapporto. Il tumore della figlia di Alessandra Martines. “L’altra volta che ero venuta qui non ero pronta a parlarne”, ha spiegato Alessandra Martines a Silvia Toffanin, con la voce rotta dall’emozione. “È stato tutto in contemporanea: prima mia mamma, poi mia figlia, e mi hanno comunicato che Stella aveva un cancro”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Verissimo, Alessandra Martines e il tumore della figlia: “Scambiato per mononucleosi”

