Al via il completamento dei lavori di ripresa di frane viabilità modificata per un mese

È stata emanata un’ordinanza di proroga per le modifiche temporanee alla viabilità lungo via San Marco e via Olmo a Fossalta, al fine di completare i lavori di ripresa di frane. Le nuove disposizioni resteranno in vigore per un mese, garantendo la sicurezza e la regolare prosecuzione degli interventi lungo la sponda del canale tra il civico 27 e il civico 38.

Per consentire il completamento dei lavori di ripresa di frane lungo la sponda del canale in corrispondenza di via San Marco (fra il civico 27 e il civico 38) e di via Olmo nella frazione copparese di Fossalta, è stata predisposta una ordinanza di proroga delle modifiche temporanee alla viabilità.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Lavori di ripresa frane lungo il canale, previste modifiche temporanee alla viabilitàA Fossalta e Copparo, sono in programma interventi di ripresa delle frane lungo il canale, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità. Lavori di scavo e posa di condotta idrica, viabilità modificata per una settimanaDa lunedì 19 a venerdì 23, nell'area della rotatoria tra via Porta Catena, via Bacchelli e via Canapa a Ferrara, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Al via il completamento dei lavori di ripresa di frane, viabilità modificata per un mese; Lungarno Serristori, al via il completamento del rinnovo della rete idrica; Lavori di completamento del porto di Catanzaro, al via la gara per la difesa costiera; CAGLIARI: RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IN VIALE ELMAS. Lungarno Serristori, al via il completamento del rinnovo della rete idricaIniziano il 26 gennaio le lavorazioni che porteranno al completamento del rinnovo della rete idrica su Lungarno Serristori. L'intervento, localizzato all'intersezione con Ponte alle Grazie, consiste n ... 055firenze.it Albenga, svolta in via Milano: vendute le palazzine Edilvele, al via la riqualificazione dopo dieci anni di degradoTra 15 giorni circa dovrebbero partire i lavori di riqualificazione e completamento degli immobili, segnati da anni di abbandono e deterioramento ... savonanews.it Iniziano il 26 gennaio i lavori che porteranno al completamento del rinnovo della rete idrica su #lungarnoSerristori a Firenze con conseguenti modifiche alla viabilità previste fino all’1 marzo, questa la data indicata nell’ordinanza comunale. L’annuncio lo ha d facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.