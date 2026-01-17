Lavori di scavo e posa di condotta idrica viabilità modificata per una settimana

Da lunedì 19 a venerdì 23, nell'area della rotatoria tra via Porta Catena, via Bacchelli e via Canapa a Ferrara, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità. Questi interventi, finalizzati alla posa di una nuova condotta idrica, comportano variazioni nella circolazione stradale per tutta la settimana. Si invita alla collaborazione e alla prudenza durante le operazioni, che si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza.

Da lunedì 19 a venerdì 23 nell'area della rotatoria tra via Porta Catena, via Bacchelli e via Canapa, a Ferrara, saranno in vigore modifiche alla viabilità per consentire l'esecuzione di lavori di scavo e posa di condotta idrica. In particolare l'innesto che immette il flusso veicolare direttamente da via Porta Catena verso via Bacchelli sarà chiuso al transito. Rimarrà invece regolarmente aperta la rotatoria Porta CatenaBacchelliCanapa che potrà essere utilizzata come passaggio alternativo dai veicoli in transito da via Porta Catena verso via Bacchelli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

