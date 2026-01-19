Prosegue la favola del tennista pisano Maestrelli che vince al primo turno degli Australian Open

Francesco Maestrelli, giovane tennista pisano, prosegue il suo percorso agli Australian Open. Dopo aver superato al primo turno il francese Terence Atmane, si prepara ad affrontare i match successivi con determinazione. La vittoria, ottenuta in cinque set dopo oltre tre ore di gioco, testimonia il suo impegno e crescita nel circuito internazionale. Continua così la sua avventura nel torneo più prestigioso del circuito Slam.

Continua il sogno di Francesco Maestrelli. Il tennista pisano classe 2002 prosegue il suo cammino agli Australian Open e accede ai trentaduesimi di finale dopo aver battuto il francese Terence Atmane, numero 61 al mondo (4-66-37-61-61-6), al termine di un match durato oltre 3 ore.

Un pisano nel tabellone principale dell'Australian Open: il sogno di Francesco Maestrelli prosegue

Francesco Maestrelli, talento pisano, raggiunge per la prima volta il tabellone principale dell'Australian Open 2026. Un traguardo importante che testimonia la crescita e la determinazione del giovane tennista, inserendolo tra i protagonisti dei grandi Slam. Questa qualificazione rappresenta un passo fondamentale nel suo percorso professionale, confermando il suo potenziale e portando Pisa in evidenza nel panorama internazionale del tennis.

Australian Open, favola Maestrelli: vince all’esordio Slam, è la partita che svolta una carriera (anche economicamente)

Il 19 gennaio 2026 segna una svolta importante nella carriera di Francesco Maestrelli, giovane tennista italiano di 23 anni. Alla sua prima partecipazione agli Australian Open, conquista una vittoria significativa che potrebbe aprire nuove opportunità sia dal punto di vista sportivo che economico. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale nel suo percorso, confermando il suo talento e la determinazione nel mondo del tennis internazionale.

