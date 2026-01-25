Agresti | Saelemaekers per il Milan è preziosissimo La Roma ha risparmiato…

Stefano Agresti ha commentato su Radio Radio la partita tra Roma e Milan, sottolineando l’importanza di Saelemaekers per i rossoneri, definendolo un elemento prezioso. Ha inoltre osservato come la Roma abbia risparmiato risorse e energie nel corso dell’incontro. Le sue parole offrono un’analisi equilibrata delle dinamiche di una sfida che ha visto entrambe le squadre impegnate con strategie diverse.

Cresce moltissimo l'attesa per la domenica sportiva di Serie A. Sono diverse le big a sfidarsi in alcuni scontri importantissimi. Oltre a Juventus-Napoli, in programma domani alle ore 18, si affronteranno anche la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri. Alla vigilia della sfida, il giornalista Stefano Agresti è intervenuto su Radio Radio per esprimere il suo pensiero in merito. Ecco, di seguito, le sue parole: Il commento di Stefano Agresti sulla formazione del Milan che recupera Alexis Saelemaekers, con ogni probabilità, dal primo minuto: "La Roma ha risparmiato gli uomini in coppa.

