Agresti | Rinnovo Maignan il Milan la sua parte l’ha fatta Adesso tocca a lui Farà come Donnarumma?

Stefano Agresti, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, analizza la situazione del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Dopo che il club ha compiuto la sua parte, ora spetta al portiere dimostrare il proprio impegno. La questione è aperta e il futuro di Maignan, il cui contratto scade nel giugno 2026, resta da definire, con alcuni paragoni a quanto accaduto in passato con Donnarumma.

Stefano Agresti, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, in un editoriale pubblicato sull'edizione odierna ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno 2026.

