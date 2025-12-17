Coltellate tra pusher al parco Don Bosco | la pista del regolamento di conti

Nel quartiere San Donato di Bologna, si sono verificati nuovi episodi di violenza. Dopo i recenti incendi di auto, la polizia ha risposto a un episodio di coltellate tra pusher al parco Don Bosco, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla dimensione delle tensioni nel quartiere.

Bologna, 17 dicembre 2025 – Occhi puntati sul quartiere San Donato. Dove dopo i roghi di auto del weekend, la polizia è di nuovo intervenuta. Questa volta per un regolamento di conti tra spacciatori finito a coltellate. Scene di terrore al parco Don Bosco. A farne le spese, un ventunenne tunisino, irregolare e con un curriculum di precedenti notevole, adesso ricoverato al Maggiore. Erano circa le 20,30 di lunedì quando alla centrale operativa della polizia è arrivata la chiamata di un cittadino, che segnalava due persone che stavano colpendo un terzo uomo con un coltello al parco Don Bosco. Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto non c'era più nessuno: né la vittima, né gli aggressori.

