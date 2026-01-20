Il Tar di Bologna ha accolto il ricorso di tassisti e FdI contro l’istituzione della Zona 30, giudicandone le motivazioni troppo generiche. La decisione evidenzia come l’applicazione indiscriminata del limite di velocità possa risultare inappropriata, sottolineando l’importanza di valutazioni più precise e contestualizzate per garantire sicurezza e funzionalità nel contesto urbano.

"Lo avevamo detto chiaramente: non si possono imporre i 30 chilometri orari in modo generalizzato per tutta la città. La legge è chiara: i limiti sotto i 50 chilometri orari vanno motivati strada per strada, con dati e istruttorie serie. In pratica, la Città 30 è contro legge", ha spiegato l'europarlamentare di FdI, Stefano Cavedegna, tra i primi promotori del ricorso Gli automobilisti di Bologna hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. A due anni dall’attivazione della zona 30 in tutta la città, il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune aveva istituito il divieto di percorrere le vie del centro a più di 30 chilometri orari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zona 30 a Bologna bocciata dal Tar, accolto il ricorso di tassisti e FdI: “Motivazioni troppo generiche”

