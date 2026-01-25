Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sull'Afghanistan hanno generato risposte di disagio e fastidio a Palazzo Chigi. In un contesto già complesso, le parole dell'ex presidente statunitense sono state considerate un segnale di mancanza di rispetto, mentre il governo italiano ha ribadito il proprio cordoglio per le vittime. Questa situazione evidenzia le tensioni diplomatiche e l'importanza di mantenere un atteggiamento rispettoso nelle relazioni internazionali.

La misura è colma (quasi). Le uscite di Donald Trump provocano imbarazzo (e irritazione) a Palazzo Chigi. L'asse Roma-Washington non è in discussione. Però qualche crepa inizia a venire fuori. L'ultima miccia è un attacco partito dal tycoon contro Europa e Nato sull'impegno nella guerra in Afghanistan. In un'intervista a Fox News - il presidente degli Stati Uniti usa toni duri: "Non sono sicuro che, se ne avessimo bisogno, la Nato aiuterebbe gli Stati Uniti. Noi saremmo lì per loro, ma non so se loro ci sarebbero per noi. Noi non abbiamo mai avuto bisogno di loro, non gli abbiamo mai chiesto nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Afghanistan, schiaffo Trump. Meloni: "Rispetto per i morti"

Afghanistan, Meloni risponde a Trump. “Morti 53 soldati italiani, 700 i feriti. Parole inaccettabili, amicizia è rispetto”Giorgia Meloni ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla presenza italiana in Afghanistan, sottolineando la perdita di 53 soldati e i 700 feriti.

Afghanistan, Meloni: parole Trump inaccettabili, amicizia necessita rispettoIl governo italiano ha espresso sorpresa per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha accusato gli alleati NATO di essere rimasti indietro nelle operazioni in Afghanistan.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Afghanistan, schiaffo Trump. Meloni: Rispetto per i morti; Trump deride gli alleati degli Usa in Afghanistan. La premier Meloni: Parole non accettabili; Critiche Trump ai soldati Nato in Afghanistan, Meloni: Parole inaccettabili, amicizia necessita rispetto; Davos, Matteo Renzi risponde al discorso di Trump contro Ue: Irriconoscente. Meloni difenda onore dei militari italiani caduti in...

Le dichiarazioni di Trump sugli alleati in Afghanistan innescano la reazione di MeloniLa Premier Meloni difende con determinazione l'onore delle Forze Armate Italiane in risposta alle dichiarazioni di Trump. notizie.it

Meloni stupita: 'Inaccettabili le parole di Trump sugli alleati in Afghanistan'Le parole di Donald Trump sui soldati alleati in Afghanistan, che si sarebbero tenuti lontani dalla prima linea, destano stupore e non sono accettabili, perché l'amicizia tra Paesi alleati richi ... ansa.it

«Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero “rimasti indietro” durante le operazioni in Afghanistan», lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Dopo gli - facebook.com facebook

Il Presidente Trump ha detto ieri che gli Stati Uniti non hanno mai chiesto niente agli altri Paesi della NATO. E ha ironizzato sugli eserciti alleati. Qui ero in mezzo alle nostre truppe ad Herat davanti al sacrario dei 54 caduti italiani in Afghanistan. Ricordate Nas x.com