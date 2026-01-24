Afghanistan Meloni | parole Trump inaccettabili amicizia necessita rispetto

Il governo italiano ha espresso sorpresa per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha accusato gli alleati NATO di essere rimasti indietro nelle operazioni in Afghanistan. Meloni ha sottolineato come le parole dell’ex presidente siano inaccettabili, ricordando che l’amicizia tra paesi richiede rispetto reciproco. La posizione italiana evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo e di relazioni basate sulla collaborazione e il rispetto internazionale.

Milano, 24 gen. (askanews) – Il Governo italiano ha appreso con "stupore" le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump secondo cui gli alleati della NATO sarebbero "rimasti indietro" durante le operazioni in Afghanistan. Parole "non accettabili". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 – ricorda – la NATO ha attivato l'Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti. In quell'imponente operazione contro chi alimentava il terrorismo, l'Italia rispose immediatamente insieme agli alleati, dispiegando migliaia di militari e assumendo la piena responsabilità del Regional Command West, una delle aree operative più rilevanti dell'intera missione internazionale.

