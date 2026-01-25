Maurizio Gasparri critica le dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai militari non statunitensi in Afghanistan, definendo le sue parole un “chiaro errore”. Il senatore italiano sottolinea la necessità di un confronto rispettoso e costruttivo, evidenziando l’importanza di riconoscere il ruolo delle forze internazionali e la responsabilità di chiedere scuse quando si esprimono giudizi inappropriati.

“Chiaro errore”: Maurizio Gasparri boccia Donald Trump e le sue parole sui militari non statunitensi in Afghanistan e il loro impegno operativo. Il capogruppo di Forza Italia al Senato infatti ha duramente condannato il giudizio tutt'altro che positivo espresso dall'inquilino della Casa Bianca in una sua recente dichiarazione pubblica. Durante un'intervista all'emittente americana Fox News, Trump ha minimizzato il contributo degli eserciti non statunitensi durante la campagna miliare Afghanistan nel 2001 - l'unica occasione in cui venne invocato dagli Stati Uniti l'articolo 5 della Nato - accusandoli di non essere stati in prima linea durante il conflitto e di non aver fatto abbastanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Afghanistan, Gasparri "boccia" Trump: "Sì deve scusare con l'Italia"

Leggi anche: Mo: Gasparri, 'confermo che Lepore è persona indegna e si deve scusare'

Meloni a Trump: "Inaccettabile sminuire il ruolo degli alleati in Afghanistan. L'amicizia Italia-Usa necessita rispetto"Il discorso di Meloni a Trump sottolinea l'importanza del rispetto reciproco tra alleati, evidenziando come sia inaccettabile sminuire il ruolo dei Paesi Nato in Afghanistan.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Afghanistan, Gasparri: Da Trump chiaro errore, deve chiedere scusa all'Italia. Board of Peace? Se non cambia non aderiremoL'Italia ha sempre fatto la sua parte nella Nato, in Afghanistan e in qualsiasi altra parte dove è stata chiamata a intervenire Ha fatto bene il governo italiano con Meloni, Tajani e Crosetto a ric ... affaritaliani.it

Afghanistan, Gasparri: "Da Trump chiaro errore, deve chiedere scusa all'Italia. Board of Peace Se non cambia non aderiremo" ift.tt/q4mLYcy x.com

Nello stesso giorno in cui Trump ha infangato la memoria dei soldati alleati uccisi in Afghanistan, c’è chi ha protestato. E chi ha proposto di conferirgli il Nobel. Dopo il deliri del gangster americano, secondo cui il contributo dei soldati alleati sarebbe stato inutil - facebook.com facebook