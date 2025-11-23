Mo | Gasparri ' confermo che Lepore è persona indegna e si deve scusare'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Confermo agli esponenti del Pd che scendono in soccorso a Lepore, indegno sindaco di una grande città, che Lepore ha dimostrato di essere un nemico delle forze di polizia, sprezzante nei confronti di un grande ministro dell'interno, sostenitore di persone che hanno dato luogo a una manifestazione violenta ed antisemita". Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri. "Sono stati feriti 16 poliziotti. E Lepore sta dalla parte di chi li ha feriti. Lepore si deve vergognare. Confermo che è una persona indegna. Che si deve scusare con la polizia e dimettersi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

