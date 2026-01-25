Afghanistan Calenda | Da Meloni risposta tardiva andava richiamato ambasciatore Usa

Il ministro Calenda ha commentato la risposta del governo italiano sulla vicenda in Afghanistan, criticando la tardività e sottolineando l’importanza di un’azione immediata. Ha evidenziato la necessità di richiamare l’ambasciatore americano per chiedere scuse ufficiali, ritenendo che la gravità dell’accaduto richiedesse una risposta tempestiva e decisa per tutelare l’onore del Paese e delle persone coinvolte.

“È stata una risposta tardiva, perché è stata una cosa di una gravità tale, che lede talmente tanto l’onore della patria e delle persone che hanno perso la vita, che bisognava rispondere immediatamente, richiamare l’ambasciatore americano per dirgli che ci aspettiamo, come ha detto Starmer, delle scuse ufficiali, che infatti Trump ha fatto alla Gran Bretagna”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di un appuntamento di Forza Italia a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se la risposta di palazzo Chigi alle accuse del presidente Trump sulle truppe alleate in Afghanistan fosse stata adeguata o tardiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

