Moretti scarcerato dura reazione del governo Meloni | richiamato a Roma l’ambasciatore italiano in Svizzera

Il governo italiano ha reagito con fermezza alla scarcerazione di Jacques Moretti in Svizzera, richiamando l’ambasciatore italiano a Berna. Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno espresso la loro indignazione e hanno incaricato l’ambasciatore in Svizzera di rappresentare la posizione italiana presso le autorità svizzere, evidenziando la gravità del reato e i rischi associati alla decisione di liberare Moretti.

«Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, hanno dato istruzione all’ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, per rappresentarle la viva indignazione del governo e dell’Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l’estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l’evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Moretti scarcerato, dura reazione del governo Meloni: richiamato a Roma l’ambasciatore italiano in Svizzera Crans, richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di MorettiIl governo italiano ha richiamato l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti, per valutare ulteriori azioni da intraprendere. Leggi anche: Zakharova, la dura reazione del governo Meloni: convocato l'ambasciatore La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Meloni sulla scarcerazione di Moretti: È un oltraggio alle vittime, chiederemo spiegazioni; Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato dopo il pagamento della cauzione. Dura reazione del governo italiano; Jacques Moretti libero. Meloni indignata, 'è un oltraggio'; Disposta la scarcerazione di Jacques Moretti dal tribunale di Sion. Jacques Moretti libero, la dura reazione delle famiglie delle vittime: Inammissibile, è un oltraggioLa scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation e indagato per la strage di Capodanno a Crans-Montana, ha fatto scattare la durissima ... fanpage.it Crans-Montana, padre di Chiara Costanzo indignato per la scarcerazione di Jacques Moretti: il duro sfogoCrans-Montana, Jacques Moretti è stato liberato dopo il pagamento della cauzione: la reazione del padre di Chiara Costanzo ... virgilio.it Crans, scarcerato Moretti, l’ira di Meloni: «È oltraggio» x.com Notizia Il proprietario del club Le Constellation, Jacques Moretti, ha versato una cauzione di 200 mila franchi svizzeri. Grazie al pagamento è stato scarcerato. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.