Ascolti tv 21 gennaio | chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti televisivi di mercoledì 21 gennaio 2026 evidenziano le prestazioni delle principali trasmissioni della serata. Su Rai1 è andato in onda uno speciale di Porta a Porta, mentre su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata della fiction A testa alta. Di seguito i dati di ascolto e le statistiche relative anche ad Affari Tuoi e La Ruota, per un quadro completo dell’audience della serata.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.