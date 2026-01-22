Ascolti tv 21 gennaio | chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta i dati di Affari Tuoi e La Ruota
Gli ascolti televisivi di mercoledì 21 gennaio 2026 evidenziano le prestazioni delle principali trasmissioni della serata. Su Rai1 è andato in onda uno speciale di Porta a Porta, mentre su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata della fiction A testa alta. Di seguito i dati di ascolto e le statistiche relative anche ad Affari Tuoi e La Ruota, per un quadro completo dell’audience della serata.
Gli ascolti tv della serata di mercoledì 21 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda una puntata speciale di Porta a Porta, mentre su Canale 5 spazio all'ultima puntata della fiction A testa alta. Nell’access prime time la consueta fida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ascolti tv 21 gennaio 2026: Porta a Porta, A testa alta, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelEcco i dati degli ascolti televisivi di mercoledì 21 gennaio 2026, con una panoramica sui programmi più seguiti.
Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della fortunaGli ascolti di mercoledì 7 gennaio 2026 mostrano i risultati di Rai1 con il film
Argomenti discussi: Stasera in TV: 21 gennaio 2026; Ascolti tv ieri martedì 20 gennaio chi ha vinto tra Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì e Bianca Berlinguer; Ascolti tv ieri 20 gennaio: De Martino (in lutto) resiste a Scotti, Sottile meglio di Bianca Berlinguer; Programmi in TV stasera 21 gennaio 2026: Porta a Porta 30 anni, A Testa Alta, Chi l’ha visto? e Marsiglia–Liverpool.
Ascolti tv ieri 21 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 21 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 21 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it
Ascolti TV 21 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataScopri gli ascolti TV di ieri Mercoledì 21 Gennaio 2026. Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. atomheartmagazine.com
Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di martedì 20 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook
Ascolti #blob| Martedì 20 Gennaio 2026: 1.025.000 spettatori (5.1%). x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.