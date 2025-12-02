Jorginho l’eroe dei due mondi | dalla Champions alla Copa Libertadores

Roma, 2 dicembre 2025 – A più di 160 anni anni dall’impresa di Garibaldi, anche Jorginho può essere chiamato “eroe dei due mondi”. L’ ex Napoli ha vinto nella notte del 29 novembre la Copa Libertadores con la casacca del Flamengo, grazie alla rete dell’ ex Juventus Danilo, contro il Palmeiras entrando nella lista dei pochi calciatori che hanno vinto l’ambita competizione sudamericana e la UEFA Champions League. L’ex centrocampista della Nazionale ha vinto la coppa dalle grandi orecchie nel 2020-2021 con la maglia del Chelsea sotto la gestione Tuchel. L’italo-brasiliano non è il primo ad aver raggiunto questo traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jorginho l’eroe dei due mondi: dalla Champions alla Copa Libertadores

