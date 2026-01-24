Il matrimonio di Giuseppe Garibaldi, noto protagonista dei due mondi, è stato breve e segnato da una scelta personale. La sua decisione di ripudiare la moglie, motivata da questioni di fiducia, rappresenta un episodio insolito nella storia dell’eroe nazionale. Questo racconto offre uno sguardo umano su una figura spesso idealizzata, evidenziando come anche le grandi personalità possano affrontare crisi e difficoltà nelle relazioni sentimentali.

Anche gli eroi dei due mondi possono incappare in una crisi sentimentale e nell’evitabile tradimento. Questo vuol dire che, nonostante le cronache storiche ufficiali non riportino l’accaduto, il ben noto Giuseppe Garibaldi ha dovuto affrontare un matrimonio rovinoso e delle “corna” decisamente poco eroiche. Protagonista di questa vicenda è Giuseppina Raimondi, sposata con il simbolo del Risorgimento italiano il 24 gennaio 1859. In quel giorno, però, la coppia diventa l’emblema del matrimonio più breve della Storia. Un’immagine in bianco e nero di Giuseppe Garibaldi – Fonte: Jacobin Appena un’ora dopo le nozze, infatti, Garibaldi ripudia la giovane sposa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il matrimonio lampo di Giuseppe Garibaldi: quando l’eroe dei due mondi ripudiò la moglie per una questione di “corna”

