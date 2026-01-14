Joao Pedro potrebbe presto tornare in Serie A. Un club è ormai vicino a ufficializzare l’interesse nei confronti dell’ex attaccante del Cagliari, dimostrando un’apertura totale alla trattativa. Il calciomercato del Pisa si anima ulteriormente, alimentando le speranze di vedere il giocatore nuovamente protagonista nel massimo campionato italiano. Restano da definire i dettagli, ma la pista rimane calda e promette sviluppi nelle prossime settimane.

Joao Pedro torna in Serie A? Un club sulle tracce dell’ex Cagliari: c’è già l’apertura totale da parte dell’attaccante italo-brasiliano Il calciomercato del Pisa non conosce sosta e promette scintille. La dirigenza toscana, determinata a regalare ulteriori certezze al reparto avanzato in questa finestra invernale, ha individuato un nuovo, prestigioso obiettivo. Dopo aver concluso l’ingaggio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

