È stata illuminata la scena raffigurante Papa Leone XIV nel tondo musivo della basilica di San Paolo fuori le Mura. L’intervento di restauro ha permesso di valorizzare nuovamente questo importante elemento artistico, contribuendo alla conservazione del patrimonio storico e religioso del sito. La luce accesa evidenzia i dettagli dell’opera, sottolineando l’importanza di preservare la memoria e l’arte religiosa custodite in questo luogo sacro.

AGI - Sì è accesa la luce sul tondo musivo di Papa Leone XIV nella basilica di San Paolo fuori le Mura. Dopo una giornata al buio, oggi il ritratto del Pontefice, eletto l’8 maggio scorso e posizionato nella fascia sovrastante gli archi che dividono le navate, è stato illuminato mentre la Basilica si è riempita di fedeli in attesa dell'arrivo dello stesso Papa chiamato a celebrare i Vespri per la solennità della conversione di San Paolo. Il nuovo tondo e la fine del buio. Il tondo che raffigura Papa Leone XIV, nuovo di zecca, consegnato dallo Studio del Mosaico Vaticano della Fabbrica di San Pietro il 14 gennaio scorso, è stato posto al fianco di Francesco nelle navata destra della Basilica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Accesa la luce sul tondo di Papa Leone XIV

Dal buio alla luce, il tondo di Papa Leone XIV sta per illuminarsiTra poche ore, il tondo musivo dedicato a Papa Leone XIV nella Basilica di San Paolo fuori le Mura sarà illuminato, rivelando i dettagli dell'opera.

Ucraina, oggi Zelensky a Roma per incontro con Papa Leone XIV e Meloni, la premier: “Italia allineata agli Usa sul piano di pace”Volodymyr Zelensky si trova a Roma per incontri istituzionali con Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni, in un momento cruciale per la situazione in Ucraina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Una luce sempre accesa alla sala Luttazzi: il programma da mercoledì 28 gennaio a domenica 1 febbraio; Diocesi: mons. Alberti (Oppido-Palmi), tenere accesa la luce del Giubileo; Delitto di Strigno, l’operaio del cantiere: Quella luce accesa da giorni, qualcosa non tornava; Governo e Cargiver. Per noi genitori si è accesa una luce; per associazioni e sindacati non basta. La storia.

Riccione: i Cori Uniti accendono La Luce della Speranza alla chiesa Stella MarisL’appuntamento è per oggi alle 16 nella chiesa di Santa Maria Stella Maris, in viale Sicilia. Sul palco il coro interparrocchiale diretto dal maestro Enrico Cenci, con la regia di Edoardo Guidi, per ... altarimini.it

Morti sul lavoro, questa sera una fiaccolata. Iniziativa dei sindacati unitariUna piaga sociale che non risparmia il ricco Veneto. Un modo per riannodare il filo delle vittime in attesa di giustizia: su tutte il caso di Mattia Battistetti, operaio di 23 anni. rainews.it

Con luce accesa e senza luce! Il mio nuovo angolo in camera da letto. Almeno sino a quando non porterò tutto in un altro luogo. Ringrazio Sabbioni Simone pH, anche per il bellissimo scambio di opinioni su set fotografici, progetti. - facebook.com facebook

Una Luce sempre Accesa "Momenti Tra Le Corde – Maurizio Vercon live in Sala Luttazzi" Sala Luttazzi del Magazzino 26, Porto Vecchio - Porto Vivo Sabato 24 gennaio 2026 - ore 20:30 Ingresso a pagamento salaluttazzi.comune.trieste.it/even x.com