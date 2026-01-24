Tra poche ore, il tondo musivo dedicato a Papa Leone XIV nella Basilica di San Paolo fuori le Mura sarà illuminato, rivelando i dettagli dell'opera. Questa operazione segna un momento di valorizzazione e attenzione al patrimonio storico e artistico della chiesa, offrendo ai visitatori una nuova possibilità di apprezzare un'importante testimonianza del passato. L'evento rappresenta un’occasione per riscoprire e preservare il patrimonio culturale italiano.

AGI - Dal buio alla luce. È soltanto questione di ore e il tondo musivo nella Basilica di San Paolo fuori le Mura dedicato a Papa Leone XIV sarà illuminato e prenderà vita. Il ritratto del Pontefice eletto l’8 maggio scorso è stato già posizionato nella fascia sovrastante gli archi che dividono le navate, ma è ancora spento. Verrà acceso solo da domani: l’occasione saranno i Vespri per la solennità della conversione di San Paolo, presieduta dal Papa, in basilica alle 17.30. Il nuovo tondo e la fine del buio. Il tondo che raffigura Papa Leone XIV, nuovo di zecca, consegnato dallo Studio del Mosaico Vaticano della Fabbrica di San Pietro il 14 gennaio scorso, è stato posto al fianco di Francesco nelle navata destra della Basilica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dal buio alla luce, il tondo di Papa Leone XIV sta per illuminarsi

