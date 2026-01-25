Nella puntata di ieri di “Verissimo”, Killian Nielsen, ex concorrente de “L’isola dei Famosi” e figlio di Brigitte Nielsen e Mark Gastineau, ha condiviso il suo percorso di rinascita. L’ex modello ha raccontato le difficoltà di un passato segnato da dipendenze e condizioni di estrema povertà, come dormire per strada e sopravvivere con pochi soldi. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle sfide affrontate e sulla volontà di riscatto.

Nella puntata di ieri di “ Verissimo “, 24 gennaio, è stato ospite l’ex concorrente de “L’isola dei famosi 2011” e modello Killian Nielsen (vero nome Marcus Gastineau), figlio di Brigitte Nielsen e dell’ex giocatore di football americano Mark Gastineau. Killian ha raccontato dei suoi problemi con l’alcol e del rapporto con la sua famiglia, in particolare con la madre che è stato sempre difficile. “Mia mamma ha cinque figli. Alla fine degli Anni 80 ha avuto una relazione con Mark Gastineau, ma non andavano molto d’accordo – ha detto Killian -. Dopo la mia nascita si separano. Mia mamma è scappata ed è andata a vivere in Svizzera con il nuovo compagno Raoul Meyer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abusavo di alcol e droga, dormivo per strada. Mi sono ritrovato con niente, con scarpe bucate, mangiavo patate e cipolle”: lo confessa Killian Nielsen

Chi è Killian Marcus Nielsen, il figlio di Brigitte Nielsen: fidanzata Laura, lavoro e rapporto con la madreKillian Marcus Nielsen è il figlio dell’attrice e modella Brigitte Nielsen.

Verissimo, Killian Nielsen contro la mamma Brigitte: “Mi ha abbandonato”Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Killian Nielsen ha condiviso il suo racconto sulla difficile separazione da sua madre, Brigitte Nielsen.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Controlli nel cuore della città. Tre denunce per alcol e armi; Controlli straordinari in centro Nel mirino ci sono spaccio e armi; A Jesolo cresce l’attenzione sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle regole: pioggia di controlli e oltre 200 patenti ritirate; Frosinone. Centro massaggi abusivo sequestrato dalla Guardia di Finanza.

Abusavo di alcol e droga, dormivo per strada. Mi sono ritrovato con niente, con scarpe bucate, mangiavo patate e cipolle: lo confessa Killian NielsenIl figlio di Brigitte Nielsen racconta i suoi problemi con alcol e droga e il difficile rapporto con la madre Nella puntata di ieri di Verissimo , 24 gennaio, è stato ospite l’ex concorrente de L’ ... ilfattoquotidiano.it

Guidavano sotto l’effetto di alcol e droga: due automobilisti denunciati dai carabinieriDue distinti interventi dei carabinieri hanno portato alla denuncia di altrettanti automobilisti sorpresi alla guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcol e sostanze stup ... scrivolibero.it

>>>Pisa, raffica di controlli nell'ultima settimana: otto persone nei guai per alcol, droga e violazione dei divieti - facebook.com facebook