Verissimo Killian Nielsen contro la mamma Brigitte | Mi ha abbandonato

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Killian Nielsen ha condiviso il suo racconto sulla difficile separazione da sua madre, Brigitte Nielsen. Il giovane ha descritto un rapporto complesso e segnato dall’assenza prolungata, sottolineando di sentirsi comunque legato alla madre e di provare ancora affetto nonostante la distanza. La testimonianza offre uno sguardo intimo su una situazione familiare delicata e personale.

(Adnkronos) – "Mi ha abbandonato, ma mi manca e la amo tantissimo". Killian Nielsen ospite oggi a Verissimo ha raccontato il rapporto complesso e doloroso con la mamma Brigitte Nielsen, che non vede da ormai due anni. "Ci sono state delle incomprensioni che ci hanno allontanato", ha detto nel salotto di Silvia Toffanin. Brigitte, mamma di 5 figli, alla fine degli anni Ottanta ha avuto una relazione con Mark Gastineau, padre biologico di Killian. Un rapporto difficile, segnato dall'uso di steroidi e sostanze stupefacenti da parte dell'uomo. "Mia madre è scappata, è andata a vivere in Svizzera dove ha conosciuto Raoul Meyer, che Killian ha creduto fosse suo padre per diversi anni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ero un alcolizzato, non potevo partecipare agli eventi e sono sempre stato messo da parte. " Killian Nielsen torna oggi a Verissimo per raccontare senza filtri la sua storia, segnata dal difficile rapporto con la madre Brigitte Nielsen e dalla battaglia contro l’alcol. - facebook.com facebook