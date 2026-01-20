Fondi motorino rubato e targa manomessa | 46enne denunciato per riciclaggio

I carabinieri di Fondi hanno denunciato un uomo di 46 anni per riciclaggio, a seguito di approfonditi accertamenti. L'indagine ha riguardato un motorino rubato e con targa manomessa, sequestrato durante le attività investigative. L'operazione si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alla criminalità locale.

Fondi, 20 gennaio 2026 – Nella giornata di ieri, i carabinieri della Tenenza di Fondi, a conclusione di mirati accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 46 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per riciclaggio. Nello specifico i militari dell'Arma, lo scorso settembre, a seguito del rinvenimento sulla pubblica via di un ciclomotore che, all'esito di accertamenti, era risultato provento di furto, avvenuto il giorno precedente, e privo della prevista copertura assicurativa e con la targa parzialmente modificata, al fine di ostacolarne l'identificazione, hanno avviato un'indagine al fine di identificare chi avesse lì abbandonato il veicolo.

