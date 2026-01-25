A Sondalo scoppia la polemica sulle bandiere Trentamila euro per i pennoni ma non per le famiglie in difficoltà

A Sondalo, si apre un dibattito pubblico sulle priorità dell’amministrazione comunale. Mentre sono stati installati nuovi pennoni con la scritta “Sondalo” alle entrate del paese, si sollevano critiche riguardo alla spesa di circa trentamila euro, considerata eccessiva in confronto alle risorse destinate alle famiglie in difficoltà. La questione evidenzia le tensioni tra investimenti estetici e bisogni sociali nel territorio.

Sondalo (Sondrio) – I pennoni della discordia. Sul territorio del comune di Sondalo, sui due ponti posti all’ingresso del paese, sono comparsi alcuni pennoni con la scritta “Sondalo”. Per la minoranza, in particolare per Luigi Grassi che ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, questa è un’altra spesa che l’amministrazione comunale ha effettuato in occasione dei Giochi invernali. “Dopo i 30.000 euro dati all’APT per celebrare degnamente le Olimpiadi, il bilancio comunale ha trovato spazio per altri 30.000 euro per questi pennoni – dice Luigi Grassi -. Sempre soldi pubblici, sempre soldi dei sondalini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

